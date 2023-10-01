Почва станет как новая, плодородная, не будет болеть - рассыпали по земле кошачий туалет

Осенью после сбора урожая почву надо удобрить для того, чтобы в новом сезоне у вас был плодородный грунт. Для этого сначала уберите все растения с грядок, а также сорняки. Далее рассыпьте прессованные опилки, которые многие используют в качестве кошачьего туалета.

Опилки удобряют почву, делая ее воздушной, а также циркулируют кислотность грунта, впитывая лишнее.

Например, на теплицу 3*6 вполне хватит одного пакета, делайте все в меру, не закидывайте огород опилками. Достаточно одного легкого слоя.

Далее землю нужно подкормить любым азотным удобрением для того, чтобы быстрее росли сидераты. Подойдет щадящий льняной жмых или сульфат аммония.

Потом засеивайте сидераты, перекапывайте и ждите весну. Ваша земля напитается полезными веществами и будет как новая.

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