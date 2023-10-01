Не 97 и даже не 98 рублей: стал известен новый курс доллара на октябрь 2023 года

Эксперты в сфере финансов сделали свои прогнозы по поводу того, сколько будет стоить американский доллар в октябре 2023 года.

Большинство аналитиков сошлись во мнении - рубль в октябре продолжит терять позиции. Доллар будет торговаться в диапазоне 95 - 100 рублей.

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