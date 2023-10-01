Не 97 и даже не 98 рублей: стал известен новый курс доллара на октябрь 2023 года

Эксперты в сфере финансов сделали свои прогнозы по поводу того, сколько будет стоить американский доллар в октябре 2023 года.
Большинство аналитиков сошлись во мнении - рубль в октябре продолжит терять позиции. Доллар будет торговаться в диапазоне 95 - 100 рублей.
«В октябре ожидаем курс доллара в диапазоне 96–98 рублей», - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании «Велес Капитал» Юрий Кравченко.
Другой аналитик, Александр Потавин из ФГ «Финам» считает, что доллар будет стоить в октябре не 97 и даже не 98 рублей.
«Период налоговых выплат в конце сентября не привел к какому-то значимому усилению курса рубля. Это дает основание ждать сохранения слабости российской валюты в октябре. Поэтому курс доллара будет двигаться в сторону максимумов сентября — в район ₽98–98,5», - объяснил Потавин.
По материалам rbc.ru