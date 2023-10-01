Шипучий витамин растворили в стакане воды: сантехника в доме вся блестит, известковый налет смыло — просто протерли

Известковый налет - настоящий бич. Из-за жесткой воды он образуется довольно быстро и превращает даже качественную и дорогую сантехнику в унылую.

Между тем, растворить известковый налет можно довольно просто и без бытовой химии. Достаточно средства из аптеки. Поможет справиться с известковым налетом витамин С.

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