Самый ленивый компост «для чайников» - навоз больше не покупаем

Компост является одним из лучших удобрений для огорода. Если его правильно приготовить, то машины с навозом можно больше не покупать, достаточно будет только этой подкормки.

Самый легкий компост готовится из ботвы всех растений. Осенью после сбора урожая кидайте в кучу ботву от помидоров, огурцов, пойдут и листья от отцветших цветов. Подойдут также отчистки от овощей и фруктов и даже мясные и молочные отходы.

Такой компост не требует никакого перелопачивания, разогрева. Он является безопасным для здоровья.

Но важно понимать, что в компосте могут образоваться бактерии, которые губительно скажутся на будущем урожае. Поэтому его надо обработать антисептиком. Например, биоактиватор для ускоренного компостирования навоза и помета. Можно использовать любые похожие средства.

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