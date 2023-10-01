Объявлен курс доллара на 16 октября: наступит «точка боли», перелом тренда

Экономические аналитики уверены, что в октябре рубль будет укрепляться семимильными шагами. По мнению экспертов, у Центробанка и Минфина РФ наступила так называемая «точка боли», когда надо что-то делать с ситуацией.

«Власти будут переламывать тренд на снижение рубля. Меры начали действовать уже сейчас. А это значит, что к 16 октября, например, доллар упадет до 87 рублей. В таких значениях он пока и продержится», - уверена экономист Екатерина Константинова.

А пока же «американец» стоит на Московской бирже 97,41 рублей.

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