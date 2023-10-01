Мастер-класс по обрезке и укрытию розы на зиму за три минуты - бесплатный способ

В центральной России розы на зиму надо обрезать и укрывать. Иначе растение не переживет морозы. Делается это быстро и просто, не надо тратиться и заморачиваться лишний раз.

Проводят процедуру обычно в конце октября или начале ноября, когда ночные температуры стабильно опускаются ниже нуля градусов.

Сначала удалите у розы все старые, сухие и больные побеги. А длинные ветки укоротите примерно наполовину.

Затем обработайте растение от грибковых болезней. Это можно сделать обычным красным раствором марганцовки.

Далее нужно провести окучивание у основания куста большим слоем земли. Также можно прикопать землю вокруг розы на глубине 10-15 сантиметров.

Теперь все готово к укрытию. Материалов для этого продается много, но можно воспользоваться бесплатным. Возьмите старую емкость для кулера на 20 литров, отрежьте дно с помощью болгарки и накройте растение. При этом горловина должна быть открыта до наступления суровой зимы.

Зимой желательно набросать на укрытие снег, с таким «домиком» розе будет нестрашна любая непогода.

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