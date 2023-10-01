Внесли всего 2 столовые ложки удобрения, и гортензии точно не вымерзнут зимой

В октябре гортензии обязательно надо подкармливать, так как это позволит растению лучше подготовиться к зиме и укрепить иммунитет. Бывает так, что зимой мало снега, тогда корни растения могут замерзнуть. А чтобы это предотвратить и обойтись без укрытия - существует отличное удобрение.

Средство подходит для всех видов гортензий, подкисляет почву. Вносить под кусты его надо за один месяц до наступления постоянных ночных заморозков.

Разведите в 10 литрах воды всего 2 столовые ложки сульфата калия. Этого раствора достаточно для того, чтобы обезопасить ваши гортензии.

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