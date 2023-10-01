Посейте эти цветы в октябре - весной рано расцветут и завалят пышными шапками

Осенняя посадка цветов позволяет растениям быстрее адаптироваться к новым условиям. Такие цветы имеют более крепкий иммунитет и реже болеют.

Но важно посадить растения в октябре. Если это сделать раньше, то цветы пойдут в рост, что приведет к их гибели при наступлении заморозков. То есть за окном должна установиться стабильная минусовая температура воздуха. Тогда приступайте к посадке.

Обратите внимание на гайлардии. Они очень похожи на астры. Цвести такие растения начинают с середины июня и держатся до заморозков. В уходе не нуждаются, их также не нужно подвязывать.

Также оптимально в октябре высаживать дороникум, побеги которого могут вырастать до 100 сантиметров. Уже в конце марта раскроются шикарные желтые бутоны.

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