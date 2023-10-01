Чем осенью удобрить все кусты, деревья и цветы: сразу увидите, как растения откликнутся

Осенью вы можете порадовать сад быстрой и эффективной подкормкой в виде монофосфата калия или монокалия фосфата. Это легко усваиваемое растениями удобрение.

Оно и коре поможет вызреть, и корневую систему укрепит, и остановит рост молодых побегов, которые зимой могут не выжить. К тому же поддержит иммунитет культур.

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Важно сделать эту подкормку, пока листья еще зеленые. Удобряйте только по влажной земле, или после дождя, или после полива.

Разведите 1 столовую ложку без горки на 10 литров воды. Полейте растения.

На плодовые деревья расходуйте по 5-10 литров, в зависимости от возраста растения.

На смородину, пионы – 3-5 литров, также в зависимости от возраста.

На малину, розы тратьте по 10 литров на 1 квадратный метр посадок.

На клубнику - по 3-4 литра на 1 квадратный метр посадок.

Источник: Telegram-канал «Все в сад»