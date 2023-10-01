Утюг всегда идеально чистый — купили в аптеке дешевый бутылек: всю черноту махом снимает

Если вы знаете толк в экономии, то не станете зря тратить средства на покупку специальных карандашей для очищения утюга.

Даже самый сложный нагар с его подошвы можно убрать при помощи обычного копеечного «Димексида». Одного бутылька вам хватит на несколько лет, стоит он 50 рублей, а карандаш около 150 рублей и расходуется быстро.

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При помощи губки или ватного диска нанесите «Димексид» на подгоревшую поверхность подошвы утюга.

Оставьте на 3 минуты для воздействия. Потом жесткой стороной губки снимите все наслоения, они отойдут моментально.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».