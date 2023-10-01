Когда на унитазе появляются рыжие полоски — достаем уксус: суперсредство, лучше не знаем

Если вы регулярно очищаете свой унитаз, а на нем все равно появляются рыжие полоски, значит проблема в гигиене бачка.
Открутите крышку, и загляните внутрь, рыжие стенки и рыжее устройство внутри говорят о том, что пора почистить бачок.
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Сделать это очень просто при помощи одного литра уксуса. Смойте унитаз и влете его в бачок.
Также налейте в бачок горячую воду, чтобы жидкость покрыла ржавые наслоения.
Оставьте на 1 час и промойте стенки бачка, сделайте смыв. Почистите сам унитаз от наслоений. После проведенной процедуры с уксусом рыжие полоски не будут появляться долгий период времени.
Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»