Какой отбеливатель можно использовать на цветных вещах: краски ярче, пятна испаряются, суперсредство

Белье. Фото: соцсети

Средство делает даже вещи красочнее.

Многие хозяйки уверены, что отбеливатели работают только на белых вещах. На цветных их использовать запрещено, поскольку может слезть краска, белье станет тусклым.

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На самом деле так действительно работает ряд отбеливателей, особенно хлорных, но далеко не все.

Универсальные кислородные отбеливатели отлично очищают не только белые материалы, но и ткани с рисунком. 

Белые материалы они осветляют на один тон. Цветным же возвращают яркость, освежают их. Эти отбеливатели справляются с пятнами от белковых продуктов, жира, травы и чернил.

Источник: Telegram-канал «Горничная»

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