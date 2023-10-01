Порошком больше не стираем: в машинку кладем состав с содой — белье роскошное, будто только купили

Стиральные порошки в настоящее время стоят баснословных денег, особенно те, что стирают по-настоящему качественно.

Однако есть им прекрасная альтернатива. Если обратиться к опыту хозяек СССР, вы можете сами дома сделать гель для стирки из соды и хозяйственного мыла. Использовать его можно не только в ручной стирке, но и в машинной.

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Вскипятим 3 литра воды, насыпем в нее 100 граммов сухого хозяйственного мыла в порошке и 100 граммов соды.

В лоток стиральной машины нальем около 1 стакана средства, запустим процесс. Можно также наливать прямо на вещи в барабане.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».