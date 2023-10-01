Два лучших способа отмыть загаженный противень без «антижира»: поливаем, ждем — чистота

Иногда после зажаривания жирного мяса в духовке противень выглядит просто неотмываемым. Обычно хозяйки хватаются за мощную химию типа «атижира» и металлическую губку.

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Однако не стоит спешить, даже самый загаженный противень легко превратится в сверкающий чистотой при воздействии простых веществ.

Всего пара ложек кислородного отбеливателя в порошке быстро решит проблему. Бросьте его в противень, залейте кипятком, оставьте на 30 минут. Все наслоения отойдут как по мановению волшебной палочки. Вам останется только промыть губкой поверхность противня.

Второй метод – еще дешевле, но, возможно, не такой действенный. Сделайте из соды и воды кашицу, нанесите на противень. И оставьте на пару часов, потом промойте жесткой стороной губки для посуды.

Источник: дзен-канал TECHNOTION