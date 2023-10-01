Убираем катышки с одежды только так: два самых эффективных способа (без машинки и станка)

Катышки на одежде могут появиться даже на новой вещи, увы, качество современных тканей не всегда самое лучшее.

Но не стоит отказываться от любимой вещи, если материал покрылся комочками, их легко можно удалить при помощи обычной пемзы. Потрите ей поверхность вещи и катышки соберутся на ней, ткань станет гладкой.

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Если ваша вещь сшита из грубой ткани, то подойдет также для этой цели мелкая наждачка. работает принцип точно так же: потерли и отряхнули. Главное в этом деле сильно не давить на ткань.

Источник: Telegram-канал «Горничная».