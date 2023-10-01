Две лучшие марки растворимого кофе — терпкий вкус, бодрящий аромат: 600 рублей за пачку в 200 грамм

Эксперты «МаркиКачества» провели свое независимое исследование назвав два лучших бренда растворимого кофе. Эта продукция отличается отменным насыщенным вкусом, бодрящим ароматом, качественным сырьем, долгим послевкусием и насыщенностью.

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На первом месте растворимый кофе марки Gevalia original (4,83 балла). Цена у этой продукции немногим дороже кофе масс-маркета, около 600 рублей за пачку в 200 грамм. Он продается только в сетевых магазинах. Вкус почти не отличим от свежего кофе, который был сварен в кофемашине. Среди достоинств: натуральность, сбалансированность, насыщенный и крепкий вкус, бодрящий аромат. При заваривании сразу образуется легкая пенка. Это кофе без горечи, но с долгим послевкусием.

На втором месте растворимый кофе марки Bushido Kodo (4,73 балла). Крепкий, но мягкий кофе без горечи. Средняя цена 550 рублей. Обладает терпким ароматом и долгим послевкусием. В основе — зерна арабики средней обжарки, выращенные в Эфиопии. Потребители называют эту марку кофе одной из самых популярных.

По материалам markakachestva