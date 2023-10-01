Две лучшие марки растворимого кофе — терпкий вкус, бодрящий аромат: 600 рублей за пачку в 200 грамм

Лучший растворимый кофе. Фото: Global Look Press

Эта кофейная продукция отличается натуральностью.

Эксперты «МаркиКачества» провели свое независимое исследование назвав два лучших бренда растворимого кофе. Эта продукция отличается отменным насыщенным вкусом, бодрящим ароматом, качественным сырьем, долгим послевкусием и насыщенностью.

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На первом месте растворимый кофе марки Gevalia original (4,83 балла). Цена у этой продукции немногим дороже кофе масс-маркета, около 600 рублей за пачку в 200 грамм. Он продается только в сетевых магазинах. Вкус почти не отличим от свежего кофе, который был сварен в кофемашине. Среди достоинств: натуральность, сбалансированность, насыщенный и крепкий вкус, бодрящий аромат. При заваривании сразу образуется легкая пенка. Это кофе без горечи, но с долгим послевкусием.

На втором месте растворимый кофе марки Bushido Kodo (4,73 балла). Крепкий, но мягкий кофе без горечи. Средняя цена 550 рублей. Обладает терпким ароматом и долгим послевкусием. В основе — зерна арабики средней обжарки, выращенные в Эфиопии. Потребители называют эту марку кофе одной из самых популярных.

По материалам markakachestva

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