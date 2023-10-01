С проволочником нужно бороться осенью: делаем эту профилактику — вредителя весной нет

Чтобы весной и летом огород не страдал от проволочника, стоит позаботиться о профилактике осенью.

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С окончанием сезона, перекопайте участок, заселенный проволочником с оборотом пласта земли. Так вы поднимите нижние слои почвы и проморозите яйца с личинками.

Избавьтесь от сорняков, особенно по границам участка. Именно отсюда обычно перебирается проволочник на ваши посадки. Обязательно избавьтесь от пырея и других злаковых трав.

Не игнорируйте высевание сидератов. Особенно хороши против проволочника белая горчица, редька, рапс в сочетании с бобовыми.

И следите за кислотностью почвы. При необходимости, известкуйте ее раз в 3–4 года. Проволочники любят закисленный грунт.

Источник: Telegram-канал «Дачник»