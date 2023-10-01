Берите только этот корм для кошек — на лучшем сырье, дешевенький: без вредной дряни

Заботливые хозяева всегда с особой тщательностью выбирают корма для своих питомцев — важным критерием является качественное сырье и доступная цена. Иногда даже относительно дешевый продукт может ни в чем не уступать кормам из премиум сегмента. Эксперты «МаркиКачества» составили свой независимый рейтинг, назвав лучшие корма от российских производителей.

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На первом месте кошачий корм — Мираторг (4,97 балла). Среди его плюсов: добавки Омега-3 и Омега-6, высокое содержание полезных веществ и доступная цена. Ассортимент включает в себя корма с говядиной, телятиной, кроликом, лососем и птицей. Сухие корма этой марки пополнили сегмент премиум класса.

На втором месте кошачий корм — Blitz (4,91 балла). Этот корм гипоаллергенный, в его составе морские водоросли, есть добавки Омега-3 и Омега-6. Сбалансированный и питательный рацион из свежих мясных продуктов также входит в категорию премиум, но по доступной цене.

На третьем месте кошачий корм — Delicana (4,85 балла). Используется натуральное мясо или рыба. В составе есть глюкозамин и хондроитин для здоровья суставов кошек, также добавлены пробиотики. Марка Delicana выпускает несколько популярных линеек консервов, влажных и гранулированных кормов для домашних питомцев разного возраста.

По материалам markakachestva