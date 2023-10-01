Крышки на кастрюлях стали чистейшими: липкость убрали моментально ложкой порошка (просто залили)

Если крышки на ваших кастрюлях и сковородках стали липкими, приобрели несмываемый губкой и моющим средством налет, значит пришло время специального состава.

Убирать эти жировые наслоения содой или чем-то еще фактически бесполезно, поскольку каемка грязи все равно остается вокруг ручки и по периметру крышки.

Однако эти труднодоступные наслоения легко отмоются при помощи обычного кислородного отбеливателя в порошке.

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Положите крышки в таз, бросьте сюда же пару ложек кислородного отбеливателя (любого), залейте кипятком. Пойдет мощное бурление.

Оставьте замачиваться на 30 минут. Потом возьмите щетку и легко отмойте все наслоения. Они частично отойдут сами к этому моменту, а остатки смоются с небывалой легкостью.

Крышки будут сверкать чистотой!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».