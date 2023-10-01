Называем самые лучшие осенние духи: стойкие, идеальны ко времени года

Жаркая пора прошла, а вместе с ней ушли в прошлое свежие и нежные ароматы. Осень требует сильного и роскошного запаха, с гурманскими нотками, восточного и яркого, пряного и чарующего.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Эксперты выделили женские духи, которые, по их мнению, лучше всего отвечают требованиям этой осени.
На первое место они поставили CULT Allure, в котором нотки розового перца и кориандра добавляют теплоты, оставляют восторженный шлейф.
На втором месте оказались духи AJMAL Amber Musc, в котором базовые ноты кедра и мускуса добавляют глубины запаху, это великолепно ощущается в воздухе осени.
Третьим идет парфюм Trussardi, который создан для настоящих ценительниц цветочно-фруктовых ароматов. В нем по-восточному сочетаются лаванда, георгин, жасмин и фиалка.
Источник: letu-ru