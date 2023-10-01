Вместо дорогого стирального порошка теперь используем этот дешевый состав с содой: очень довольны, вещи чистейшие

Сейчас стиральные порошки стоят очень дорого, но не ходить же в грязных вещах? Конечно, нет! Вспомним прекрасное средство для стирки времен СССР.

Оно великолепно удаляет все виды грязи и пятна, вещи после стирки в нем становятся словно вы их только что купили.

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Вам понадобится 30 граммов соды и 70 граммов натертого хозяйственного мыла (чуть подсушенного).

Мыло необходимо растереть в крошку и смешать с содой, наше эффективное средство готово.

Высыпаем его прямо в барабан стиральной машинки вместе с вещами и запускаем необходимый режим стирки.

Белье будет не только хорошо простиранным, но и мягким, как после использования кондиционера.

Источник: дзен-канал TECHNOTION