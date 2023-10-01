Почему в шампунь нужно всегда помешивать соду: таких волос еще никогда не было

Во времена СССР женщины часто подмешивали в шампуни пищевую соду. Это значительно экономило дефицитный продукт, кроме того, многие отмечали, что это позитивно влияет на качество волос.
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Во-первых, сода устраняет повышенную жирность волос, благодаря чему они выглядят опрятными и здоровыми.
Во-вторых, сода делает воду мягче, из-за чего волосы становятся нежными, податливыми.
В-третьих, сода играет роль деликатного пилинга, стимулирует рост волос, а также повышает их пышность.
Источник: дзен-канал: health & beauty.