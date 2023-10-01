Про «антижир» на кухне забыли: используем для устранения липкости и грязи метод «двух ложек»

Если вам надоел назойливый запах химии при уборке кухни. Или вы разочарованы в покупных средствах. А может быть, вас не устраивает их стоимость, тогда стоит попробовать этот простой метод уборки кухни при помощи недорогих подручных средств.

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Смешаем 3 столовые ложки соды, 2 столовые ложки уксуса, 2 капли жидкости для мытья посуды в мисочке.

Нанесем это чистящий состав на загрязненные поверхности кухни, протрем и смоем водой.

При сильных загрязнениях оставим на 20 минут для пропитки и только потом смоем водой.

Вся липкость, все присохшие наслоения отойдут в один миг!

Источник: Telegram-канал «Горничная».