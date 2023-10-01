Ни в коем случае не удобряйте эти растения золой: урожая не будет, загубите

Древесная зола очень полезна для многих растений. В ней много микроэлементов, которые помогают культурам в развитии.

На нейтральной почве зола насыщает растения калием и фосфором. На глинистой помогает в раскислении грунта.

Однако не стоит удобрять золой участок бездумно. Одним растениям эта подкормка во благо, а другим только приносит вред.

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Например, редиска от золы может пуститься в стрелку и урожая ждать бесполезно, арбуз станет гнить, а щавель и вовсе прекратит рост, потому что нарушится водный баланс.

Запомните, данные растения не переносят золу: редис, щавель, арбуз, голубика, можжевельник, ель, туя, лиственница, пихта, азалия, камелия, гортензия, цинния, лаванда, примула, календула, шалфей, ландыш, вереск, рододендрон.

Источник: Telegram-канал «Дачник».