Уходя, бросаем в унитаз: всегда ждет кристальная белизна, налет испаряется (дешевый порошок)

Попробуйте этот простой и дешевый метод чистки унитаза. От него отходят даже сложные минеральные наслоения.

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40 граммов соли, 125 граммов пищевой соды и несколько капель эфирного масла (для аромата в ванной, не обязательно) смешиваем в одной посуде.

Перед выходом на работу или в другое место бросаем горсть этого порошка унитаз, распределяем по стенкам ершиком. Когда приходим домой через несколько часов, проходимся щеткой по стенкам и радуемся результату!

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».