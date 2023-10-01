Метод стирки «три ложки» — теперь самый любимый: таких чистый вещей не видели, ни пятнышка

Это кажется невероятным, но обычная поваренная соль в сочетании с разрыхлителем теста может превратить белье в идеальное, такое, будто вы его только что купили.

Метод «три ложки» прост, доступен и эффективен, стоит попробовать его в деле. Он убирает серость и пятна, усиливает качества порошка в несколько раз.

Вы можете смело экономить и покупать более дешевый стиральный порошок, используя данный метод.

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2 полные столовые ложки соли и 1 столовую ложку обычного разрыхлителя теста бросьте в таз, залейте теплой водой, хорошенько растворите.

Замочите в этой воде вещи, потом отожмите и киньте в стиралку. Насыпьте порошок в необходимый отсек и 2 ложки соли прямо на вещи. Постирайте на нужном режиме.

На выходе вас будут ждать идеально простиранные вещи.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».