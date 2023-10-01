Трехзначная цифра: озвучен курс доллара на ближайшее время — стоит напрячься

Отечественный рубль на последних торгах Мосбиржи пошел на понижение, уступив евро и доллару. Геополитические риски сыграли свою роль, кроме того ЦБ заявил о росте инфляционных ожиданий населения в сентябре.

Ни налоговый период, ни высокие цены на нефть не смогли сдержать рост курса американской и европейской валюты.

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Как утверждают финансовые аналитики, пока сохраняются риски ослабления рубля на фоне геополитической напряженности. Дальнейшее направление будет зависеть от действий ЦБ по инфляции и цен на нефть.

Не исключено, что доллар вскоре подскочит до 98,40 рубля. После этого уже можно присматриваться к уровню 100 рублей. Евро, вполне вероятно, может достичь 104,52 рубля и далее – 105,40 рубля.

Источник: 1prime.ru