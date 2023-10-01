Октябрь – месяц перемен: кто из знаков и когда почувствует удачу во середине осени

Эксперт по гороскопам рассказала, кому из знаков должно повезти в октябре.
Оказалось, три знака увидят щедрые дары Вселенной уже скоро.
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Во-первых, Раки смогут справиться с трудной задачей. Но лучше им отложить важные переговоры на вторую часть месяца.
«Рискованные финансовые операции планируйте тоже на конец месяца, ведь в этот период вам улыбнется удача. Сможете разрешить любую сложную ситуацию, найти выход из тупика, расположить к себе людей, улучшить финансовое положение», – отметила астролог.
Козероги вначале октября ощутят, что все против них. Планы будут рушиться, но последняя неделя октября все окупит.
«Возможны срывы планов и договоренностей, что принесет немало неприятных эмоций. Избегайте лжи, хитрости: все может обернуться против вас же. Более оптимистична последняя неделя месяца: всю деловую активность, по возможности, лучше провести в этот период», – заявила Елена Мун.
Рыбам октябрь принесет отличные перемены в рабочей сфере.
«Хорошо пройдут визиты в официальные инстанции, общение с руководством, налаживание связей с нужными людьми. Деловые поездки принесут успех, а реорганизация рабочего процесса вдохнет свежий воздух в жизнь вашего предприятия», – заключила астролог в беседе с vnimanie.pro.