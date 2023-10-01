Температура до +25 градусов: какой ожидается октябрь в разных регионах России

Синоптики рассказали, в каких регионах России в ближайшее время сохранится аномальное тепло.
Несмотря на начало второго месяца осени, на улицах Архангельской, Пензенской, Кировской и Вологодской областей, а также Республики Татарстан и Якутии теплее, чем должно по климатической норме.
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«30 сентября и 1 октября в регионах ЦФО, исключая Черноземье, температура будет выше нормы на 6-8 градусов, а в Черноземье — на 5-7 градусов», – заявили в tass.ru.
«Это значит, что на севере округа будет 17-23 градуса, на юге – 23-26 градусов. В Северо-Западном федеральном округе тоже будет супертепло – в Архангельской, Вологодской областях, Коми температура выше нормы на 7-8 градусов. Воздух будет прогреваться до 17-19 градусов. Чудо-погода будет и в Приволжском федеральном округе», – добавил синоптик.
К слову, в Пензенской области можно будет увидеть столбики термометров на отметке 25 градусов тепла.