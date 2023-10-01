Температура до +25 градусов: какой ожидается октябрь в разных регионах России

Синоптики рассказали, в каких регионах России в ближайшее время сохранится аномальное тепло.

Несмотря на начало второго месяца осени, на улицах Архангельской, Пензенской, Кировской и Вологодской областей, а также Республики Татарстан и Якутии теплее, чем должно по климатической норме.

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