Расслабьтесь: в какие числа октября можно и нужно отдохнуть всем знакам

Астролог Елена Мун назвала даты в октябре, которые будут благоприятными для всех знаков.
Оказалось, что первое и второе октября – это наиболее счастливое время в этом месяце.
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Мун посоветовала расслабиться и запланировать полезный отдых.
«Окружающая вас действительность является отражением вашего внутреннего состояния, поступков, мыслей», – заявила астролог.
«Наблюдательность поможет расшифровать послания вселенной и скорректировать дальнейшие действия. Энергии дней помогут проявить рациональное мышление и сосредоточенность», – добавила астролог в беседе с vnimanie.pro.