Расслабьтесь: в какие числа октября можно и нужно отдохнуть всем знакам

Астролог Елена Мун назвала даты в октябре, которые будут благоприятными для всех знаков.

Оказалось, что первое и второе октября – это наиболее счастливое время в этом месяце.

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Мун посоветовала расслабиться и запланировать полезный отдых.