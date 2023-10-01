Расслабьтесь: в какие числа октября можно и нужно отдохнуть всем знакам

Массаж. Фото: Global Look Press 

Лучше посвятить этот период походу на массаж или прогулке с близкими.

Астролог Елена Мун назвала даты в октябре, которые будут благоприятными для всех знаков.

Оказалось, что первое и второе октября – это наиболее счастливое время в этом месяце.

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Мун посоветовала расслабиться и запланировать полезный отдых.

«Окружающая вас действительность является отражением вашего внутреннего состояния, поступков, мыслей», – заявила астролог.

«Наблюдательность поможет расшифровать послания вселенной и скорректировать дальнейшие действия. Энергии дней помогут проявить рациональное мышление и сосредоточенность», – добавила астролог в беседе с vnimanie.pro.

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