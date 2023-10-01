«Больше слушайте своего ребенка»: как правильно разговаривать с подростками

Специалист рассказала, как правильно взаимодействовать с детьми-подростками.

Психолог Наталья Безгина отметила, что не стоит идти на конфликт с подростком. Лучше поддержать ребенка, чье сознание и тело меняется.

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