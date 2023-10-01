«Больше слушайте своего ребенка»: как правильно разговаривать с подростками

Специалист рассказала, как правильно взаимодействовать с детьми-подростками.
Психолог Наталья Безгина отметила, что не стоит идти на конфликт с подростком. Лучше поддержать ребенка, чье сознание и тело меняется.
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«Больше слушайте своего ребенка, пусть он выговаривается. Создайте условия, при которых он будет говорить о том, что его волнует, и не будет бояться очередной оценки своей личности», – заявила психолог.
«К ошибкам своего ребенка относитесь как к получению опыта, но не забывайте, что он еще не знает всего того, что знаете вы. И многое, что для вас очевидно, для него неизвестно», – добавила эксперт в беседе с sport-express.ru.
Психолог напомнила, что переходный возраст рано или поздно закончится. Однако за это время важно не потерять связь с ребенком.