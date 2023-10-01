Веселье и прилив сил: что ждет Близнецов в октябре

Астрологи рассказали, какой знак может забыть про беды в октябре.
Оказалось, что Близнецам можно не сомневаться в себе и в том, что фортуна на их стороне.
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Позитивный настрой поможет Близнецам скинуть с себя лишнюю ответственность и усталость. А после хорошего отдыха у представителей этого знака получится с новыми силами взяться за важный проект.
Напомним, ранее эксперты по эзотерике рассказали, мужчины с какими именами отличаются агрессивностью.