Веселье и прилив сил: что ждет Близнецов в октябре

Веселье. Фото: Global Look Press 

Этому знаку предстоит прожить интересный месяц.

Астрологи рассказали, какой знак может забыть про беды в октябре.

Оказалось, что Близнецам можно не сомневаться в себе и в том, что фортуна на их стороне.

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Позитивный настрой поможет Близнецам скинуть с себя лишнюю ответственность и усталость. А после хорошего отдыха у представителей этого знака получится с новыми силами взяться за важный проект. 

Напомним, ранее эксперты по эзотерике рассказали, мужчины с какими именами отличаются агрессивностью. 

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