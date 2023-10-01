Красивые, но опасные: какие растения лучше не заводить дома

Некоторые хозяйки не представляют уютный дом без растений. Однако эксперты утверждают, что далеко не все цветы подходит для квартиры.
Одно из таких растений – диффенбахия.
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Это растение выделяет ядовитые вещества. Сок этого цветка представляет прямую угрозу для вашей кошки или собаки.
Питомец может съесть листья диффенбахии и потом страдать от отека гортани. Также цветок может повредить кожу ребенка, который захочет поиграть с растением. Об этом рассказали в sportkp.ru.