Красивые, но опасные: какие растения лучше не заводить дома

Комнатные цветы. Фото: Global Look Press 

Будьте осторожнее при выборе комнатного цветка.

Некоторые хозяйки не представляют уютный дом без растений. Однако эксперты утверждают, что далеко не все цветы подходит для квартиры.

Одно из таких растений – диффенбахия. 

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Это растение выделяет ядовитые вещества. Сок этого цветка представляет прямую угрозу для вашей кошки или собаки.

Питомец может съесть листья диффенбахии и потом страдать от отека гортани. Также цветок может повредить кожу ребенка, который захочет поиграть с растением. Об этом рассказали в sportkp.ru.

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