Красивые, но опасные: какие растения лучше не заводить дома

Некоторые хозяйки не представляют уютный дом без растений. Однако эксперты утверждают, что далеко не все цветы подходит для квартиры.

Одно из таких растений – диффенбахия.

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Это растение выделяет ядовитые вещества. Сок этого цветка представляет прямую угрозу для вашей кошки или собаки.