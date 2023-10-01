Почему во время маникюра клонит в сон – ответ экспертов

Некоторые женщины отмечают невыносимую сонливость на маникюре. Они гадают, почему так происходит. А этому есть понятное объяснение.
Одни считают, что сонливость во время маникюра вызвана монотонностью процедуры. А другие уверены, что это все из-за того, что в салон приходится приходить после тяжелого рабочего дня.
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Но эксперты объясняют сонливость иначе.
Все дело в том, что на кистях есть точки, которые помогают надеть сон и могут снизить стресс.
«Во время маникюра твои руки находятся в постоянном контакте с руками мастера. Специалисты по мануальной терапии считают, что благодаря этому происходит случайное воздействие на точки-«активаторы» – особые акупунктурные зоны, которые имеют влияние на самочувствие и работу разных систем организма», – рассказали в thevoicemag.ru.