Мытье полов в радость: добавьте один ингредиент к воде для уборки

Уборка. Фото: Global Look Press 

Попробуйте проделать это в своей квартире.

Случается, что на полу появляются загрязнения, которые не отмыть водой. Важно воспользоваться средством поэффективнее.

Речь идет о добавке, которую разводят в четырех литрах теплой воды. Нужно взять 120 миллилитров уксуса. В такой жидкости смачивается тряпка и далее протирается пол.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». 

Однако таким средством нельзя протирать все покрытия. Например, ламинат может повредиться. А вот деревянные полы прекрасно подойдут для мытья с уксусом. Об этом рассказали в sportkp.ru.

Читайте также