Мытье полов в радость: добавьте один ингредиент к воде для уборки

Речь идет о добавке, которую разводят в четырех литрах теплой воды. Нужно взять 120 миллилитров уксуса. В такой жидкости смачивается тряпка и далее протирается пол.

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Однако таким средством нельзя протирать все покрытия. Например, ламинат может повредиться. А вот деревянные полы прекрасно подойдут для мытья с уксусом. Об этом рассказали в sportkp.ru.