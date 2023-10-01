Шарики из фольги: что стоит добавить в стиральную машинку, кроме порошка

Стирка белья. Фото: Global Look Press 

Стирка станет проще.

Некоторые опытные хозяйки используют для стирки шарики из фольги. Они кладут их прямо в барабан машинки.

Оказалось, у таких шариков есть несколько преимуществ перед порошком.

Во-первых, они уменьшают статическое электричество, которое возникает при трении в стиральной машинке.

Во-вторых, шарики из фольги действуют как натуральный кондиционер для вещей.

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В-третьих, они защищают машинку от известкового налета и ржавчины. 

Такие шарики можно сделать из обычной пищевой фольги. Достаточно отрезать кусочек 30 на 30 сантиметров и сжать его в руке. Должен получиться шарик около 5-7 сантиметров. Важно повторить действия, чтобы получить 3-4 шарика. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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