Шарики из фольги: что стоит добавить в стиральную машинку, кроме порошка

Некоторые опытные хозяйки используют для стирки шарики из фольги. Они кладут их прямо в барабан машинки.
Оказалось, у таких шариков есть несколько преимуществ перед порошком.
Во-первых, они уменьшают статическое электричество, которое возникает при трении в стиральной машинке.
Во-вторых, шарики из фольги действуют как натуральный кондиционер для вещей.
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В-третьих, они защищают машинку от известкового налета и ржавчины.
Такие шарики можно сделать из обычной пищевой фольги. Достаточно отрезать кусочек 30 на 30 сантиметров и сжать его в руке. Должен получиться шарик около 5-7 сантиметров. Важно повторить действия, чтобы получить 3-4 шарика. Об этом рассказали в belnovosti.by.