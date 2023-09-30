Роскачество рекомендует: как правильно выбрать тыкву и что из нее приготовить

Стало известно, что рекомендует Роскачество при выборе тыквы.
Оказалось, из тыквы можно приготовить необычные, но простые блюда.
Во-первых, попробуйте приготовить тыкву в духовке со специями и небольшим количеством оливкового масла.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Во-вторых, можно натереть овощ на мелкой терке и добавить в салат.
В-третьих, замаринуйте тыкву в лимонном соке со специями.
Чтобы не ошибиться при выборе тыквы, обращайте внимание на следующие аспекты:
- плод должен быть вызревшим;
- корка без повреждений и плотная;
- размер и цвет плода не имеют значения.
Об этом рассказали в rskrf.ru. Если следовать этим указаниям, вам удастся купить самую вкусную тыкву и приготовить ее без хлопот.