Роскачество рекомендует: как правильно выбрать тыкву и что из нее приготовить

Стало известно, что рекомендует Роскачество при выборе тыквы.

Оказалось, из тыквы можно приготовить необычные, но простые блюда.

Во-первых, попробуйте приготовить тыкву в духовке со специями и небольшим количеством оливкового масла.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Во-вторых, можно натереть овощ на мелкой терке и добавить в салат.

В-третьих, замаринуйте тыкву в лимонном соке со специями.