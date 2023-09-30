Роскачество рекомендует: как правильно выбрать тыкву и что из нее приготовить

Тыква. Фото: Global Look Press 

В ведомстве показали важные аспекты, которые стоит учитывать во время приготовления овоща.

Стало известно, что рекомендует Роскачество при выборе тыквы.

Оказалось, из тыквы можно приготовить необычные, но простые блюда.

Во-первых, попробуйте приготовить тыкву в духовке со специями и небольшим количеством оливкового масла.

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Во-вторых, можно натереть овощ на мелкой терке и добавить в салат.

В-третьих, замаринуйте тыкву в лимонном соке со специями. 

Чтобы не ошибиться при выборе тыквы, обращайте внимание на следующие аспекты:

  • плод должен быть вызревшим;
  • корка без повреждений и плотная;
  • размер и цвет плода не имеют значения.

Об этом рассказали в rskrf.ru. Если следовать этим указаниям, вам удастся купить самую вкусную тыкву и приготовить ее без хлопот.

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