Как понять, что гладиолусы нужно выкапывать: смотрите на состояние стебля — он точно подскажет

Гладиолусы относятся к теплолюбивым цветам, поэтому перед наступлением морозов их нужно извлечь из земли и убрать на хранения до весны. Об этом знают все дачники. Однако далеко не каждый садовод в курсе, когда именно нужно приступать к делу.

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А это очень важно. Так как недозревшие луковицы не дадут цветочных почек. А если затянуть с выкопкой, то есть шанс, что растение замерзнет. Ведь осенние заморозки коварны, они приходят тогда, когда их совсем не ждешь.

Чтобы выбрать подходящее время, нужно смотреть на состояние стебля. Если побеги пожелтели и выглядят безжизненными, то можно смело браться за лопату.

Кроме того, можно прибегнуть к нехитрым расчетам. Как показывает практика, луковицы можно выкапывать через 30–45 дней после увядания цветоносов.

Источник: издание belnovosti.by.