Выливаем 3 – 7 литров под куст пасмурным утром: розы на даче весной и летом будут на зависть соседкам

Розы перед зимними холодами нужно обязательно подкормить. Лучшее средство для этих цветов - древесная зола.
Роза любит, когда золой присыпают землю вокруг нее. А если стоит нетипично сухая погода, как этой осенью, то можно на основе золы сделать жидкую подкормку для роз. Роза за заботу отблагодарит. На следующий год будет цвести пышно и ярко - на зависть всем соседям по даче.
Залейте один килограмм золы десятью литрами воды, прокипятите в течение двадцати минут, герметично укройте и дайте остыть до комнатной температуры.
Затем процедите и разбавьте водой в пропорции один к пяти. Этой жидкостью полейте розы пасмурным утром, под каждый куст нужно вылить от трех до семи литров удобрения.
По материалам naschaeda.ru