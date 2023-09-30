Выливаем 3 – 7 литров под куст пасмурным утром: розы на даче весной и летом будут на зависть соседкам

Розы перед зимними холодами нужно обязательно подкормить. Лучшее средство для этих цветов - древесная зола.

Роза любит, когда золой присыпают землю вокруг нее. А если стоит нетипично сухая погода, как этой осенью, то можно на основе золы сделать жидкую подкормку для роз. Роза за заботу отблагодарит. На следующий год будет цвести пышно и ярко - на зависть всем соседям по даче.

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