Финальная подкормка для яблонь: посыпаем приствольный круг — в будущем году снимаем урожай тоннами

Эксперт-садовод Ирина Корсакова поделилась с дачниками секретом хорошего урожая яблок. Оказывается, на количество и качество плодов влияет осенняя подкормка.

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Чтобы ветки деревьев были усыпаны яблоками, нужно побаловать культуру биогумусом, золой и перегноем.

Кроме этого, можно использовать компост, а также доломитовую муку. Но эти удобрения следует использовать только после наступления крепких заморозков.

Независимо от того, что вы выберете, подкормку нужно вносить в приствольный круг после обильного полива.

Не стоит беспокоиться о том, что яблони не успеют получить питательные вещества до наступления периода покоя. Они своего не упустят: возьмут ровно столько, сколько потребуется. А остатки приберегут до весны.

Источник: vnimanie.pro