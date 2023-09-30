Так делают самые опытные дачники: какие цветы нужно высадить на участке до конца октября — бурное цветение весной

Цветы на дачном участке. Фото: Global Look Press

Второй месяц осени идеально подходит для высадки луковичных цветов и семян однолетников.

Многие опытные садоводы знают, что луковицы цветов нужно сажать именно в октябре, когда почва уже достаточно охладится.

Если же посадить луковицы в прогретую землю, они могут дать почки, а в зимние морозы погибнут. Так что, посадки в октябре - залог того, что весной цветы будут радовать вас пышным и ярким цветением.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Когда температура почвы опустится до 5-7 градусов, можно высаживать луковицы гиацинтов и тюльпанов.

Под зиму можно высаживать и семена некоторых однолетников - васильков, календулы, эшшольции.

По материалам calend.ru

Читайте также