Так делают самые опытные дачники: какие цветы нужно высадить на участке до конца октября — бурное цветение весной

Многие опытные садоводы знают, что луковицы цветов нужно сажать именно в октябре, когда почва уже достаточно охладится.

Если же посадить луковицы в прогретую землю, они могут дать почки, а в зимние морозы погибнут. Так что, посадки в октябре - залог того, что весной цветы будут радовать вас пышным и ярким цветением.

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