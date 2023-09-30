Важное удобрение для озимого чеснока: если посыпать им грядки осенью — луковицы будут гигантскими

Хотите вырастить гигантский чеснок? Тогда без удобрений не обойтись. Агроном Анастасия Коврижных рекомендует использовать в качестве подкормки перегной, древесную золу и песок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Первое удобрение следует внести за несколько дней до посадки культуры. На участок размером в один метр квадратный нужно взять около половины килограмма питательной массы.

А вот песок и древесную золу нужно использовать непосредственно в день посадки. Эти компоненты можно перемешать между собой и бросить по маленькой ложке в каждую лунку.

На этом все. После таких нехитрых манипуляций чеснок будет обеспечен всем необходимым до следующего сезона.

Можете не переживать: культура отлично перезимует и порадует вас отменным урожаем в новом году.

Источник: издание belnovosti.by