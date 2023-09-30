Смешали уксус и йод, получили мощнейшее средство для очистки унитаза от налета: теперь в туалете шик, блеск, чистота

Унитаз, смартфон и туалетная бумага. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто занимается генеральной уборкой дома.

Чтобы качественно и эффективно очистить от известкового налета и других отложений унитаз, вполне можно обойтись и без средств бытовой химии.

Мощнейшее средство для очистки унитаза получается из двух компонентов - один обязательно есть на вашей кухне, другой - в домашней аптечке. Речь об уксусе и йоде.

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Пару капель йода нужно развести в стакане уксуса. Эту смесь выливают в унитаз и оставляют на ночь.

Утром останется только пройтись ершиком по поверхности и вуаля - можно наслаждаться сверкающей чистотой.

По материалам дзен-канала TECHNOTION

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