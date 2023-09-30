Смешали уксус и йод, получили мощнейшее средство для очистки унитаза от налета: теперь в туалете шик, блеск, чистота

Чтобы качественно и эффективно очистить от известкового налета и других отложений унитаз, вполне можно обойтись и без средств бытовой химии.

Мощнейшее средство для очистки унитаза получается из двух компонентов - один обязательно есть на вашей кухне, другой - в домашней аптечке. Речь об уксусе и йоде.

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