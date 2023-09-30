Как в два счета починить скрипучий паркет и ламинат: без инструментов — справится даже ребенок

Сводит с ума скрип ламината? Тогда этот совет вам точно пригодится. Поберегите нервы! Проблему можно решить за несколько минут. Разбирать напольное покрытие не нужно. Поэтому отложите инструменты в сторону и отправляйтесь в аптеку: не за валерианкой, а за популярным детским товаром.

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Об этом мало кто знает, но скрипучий паркет и ламинат можно починить с помощью обычной присыпки. Инструкция простая. Насыпьте порошок прямо в щель между досок. И пройдитесь по полу веником. Когда присыпка заполнит пространство между фрагментами покрытия, ламинат перестанет скрипеть.

Этот трюк можно повторять по мере необходимости. Но обычно после таких манипуляций пол перестает издавать звуки минимум на несколько месяцев.

Источник: sportkp.ru