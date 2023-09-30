Тираны, лентяи и эгоисты: мужчины с этими именами не годятся в мужья — будете мучиться всю жизнь

При выборе спутника жизни нужно смотреть не только на знак зодиака, но и на имя избранника. Конечно, нельзя грести всех под одну гребенку. Безусловно, встречаются трудолюбивые и заботливые кавалеры и среди обладателей сомнительных имен. Однако эзотерики настоятельно рекомендуют быть настороже с Валериями, Александрами, Евгениями, Олегами и Максимами.

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Валерий всем хорош, но очень вспыльчив. Поэтому из доброго, отзывчивого парня он может за минуту превратиться в тирана. Жить с таким мужчиной — то еще удовольствие: невозможно угадать, что его выведет из себя в следующий раз.

Александр готов идти по головам, чтобы добиться своей цели. Чувства окружающих его при этом совершенно не заботят. Мнение жены тоже не будет учитываться. Поэтому придется либо подчиниться ему во всем, либо подать заявление на развод.

Евгений просто безупречен. Но только в начале отношений. Как только начнется совместная жизнь, он тут же поспешить свалить все заботы на супругу. Куда она теперь денется со штампом в паспорте?

Максим очень любит себя. Он будет делать все для своего благополучия. Если вам и перепадет кусочек заботы, то это скорее случайность, чем закономерность. И повторения придется ждать еще очень долго.

Олег очень упрям и консервативен. В его картине мира жена должна быть на кухне. Он не терпит никаких возражений. Если вы не готовы поддакивать всю жизнь, то, вероятнее всего, это не ваш вариант.

Источник: kinoafisha.info