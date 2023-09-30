Смочили тампон и протерли подмышки: про запах пота больше не вспоминаем — чудо-средство, с которым дезодорант не нужен

Уничтожить запах пота можно и без дезодоранта. Существует масса средств, о чудодейственных эффектах которых вы даже не догадываетесь.

Так, например, отличный способ нейтрализовать неприятное амбре под мышками, это - использовать перекись водорода. Она обладает полезными свойствами, в том числе, способна препятствовать размножению бактерий, которые и являются источником плохого запаха пота.

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