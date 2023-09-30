Смочили тампон и протерли подмышки: про запах пота больше не вспоминаем — чудо-средство, с которым дезодорант не нужен

Уничтожить запах пота можно и без дезодоранта. Существует масса средств, о чудодейственных эффектах которых вы даже не догадываетесь.
Так, например, отличный способ нейтрализовать неприятное амбре под мышками, это - использовать перекись водорода. Она обладает полезными свойствами, в том числе, способна препятствовать размножению бактерий, которые и являются источником плохого запаха пота.
Способ применения перекиси очень прост - нужно просто смочить в ней тампон и протереть подмышками. Запах пота улетучится. Если кожа нежная и чувствительная, перекись можно разбавить водой.
По материалам apteka24-podolsk.ru