Смочили тампон и протерли подмышки: про запах пота больше не вспоминаем — чудо-средство, с которым дезодорант не нужен

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

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Уничтожить запах пота можно и без дезодоранта. Существует масса средств, о чудодейственных эффектах которых вы даже не догадываетесь.

Так, например, отличный способ нейтрализовать неприятное амбре под мышками, это - использовать перекись водорода. Она обладает полезными свойствами, в том числе, способна препятствовать размножению бактерий, которые и являются источником плохого запаха пота.

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Способ применения перекиси очень прост - нужно просто смочить в ней тампон и протереть подмышками. Запах пота улетучится. Если кожа нежная и чувствительная, перекись можно разбавить водой.

По материалам apteka24-podolsk.ru

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