В тысячу раз круче, чем навоз: это дешевое удобрение превратит бедную почву в чернозем — вносим осенью

После уборки овощей почва нуждается в восстановлении. Многие дачники сажают сидераты. Некоторые покупают навоз и разбрасывают его по всему участку. Но есть и другой вариант.

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На самом деле можно обойтись бюджетным составом, который сработает даже лучше сидератов и коровяка. Его рецептом поделились японские садоводы.

Все просто. Растворите стакан соли и такое же количество сахара в ведре воды, добавьте в получившуюся жидкость 300 мл препарата «Байкал-М» и уберите состав в сторону. В другой емкости смешайте 3 кг отрубей со стаканом костной муки.

Соедините содержимое ведер, хорошо все перемешайте и пересыпьте в плотный черный пакет. Завяжите мешок на узел и оставьте его в покое на 14 дней.

Готовое средство вносится прямо в почву. Если проделать эти манипуляции осенью, к весне оскудевший грунт превратится в чернозем.

Источник: издание belnovosti.by