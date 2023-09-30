Срочно избавляйтесь: 7 цветов, которые нельзя держать дома — обрекают на одиночество

Согласно приметам, эти семь цветов обрекают на одиночество и отгоняют мужчин. Если не хотите остаться без пары, лучше избавьтесь от этих домашних растений.
Орхидея. Этот красивый и изящный цветок, по приметам, может провоцировать ссоры и скандалы. Он способен высосать энергию из тех, кто рядом, и разрушить гармонию в отношениях.
Фиалка, по одной из версий, то самое растение, из-за которого девушки так и остаются сидеть в девках. Считается, что этот цветок ревнив, и может рассорить с любимым.
Плющ, который обвивает все и вся, также ведет себя и дома. Этот цветок может не выпустить вас из своих объятий.
Сансевиерия (или тещин язык), согласно примете, может разжигать ссоры в семье.
Каллы всегда там, где грусть и печальные события.
Фикус предсказывает одиночество своему обладателю. Эти цветы всех выживают из дома.
Диффенбахия - еще одно растение-вампир, который тянет энергию из хозяев дома, в котором поселилось.
По материалам Wday.ru