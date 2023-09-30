Что нужно сделать с петунией, чтобы она не пропала зимой: все просто — жаль, раньше не знали

Петунии уже почти увяли, однако не спешите выбрасывать кусты. Оказывается, их можно сохранить до следующего года. Если все сделать так, как написано в этой инструкции, цветок без проблем перезимует и начнет выпускать свежие бутоны с середины апреля.

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Приступайте к делу в первую неделю октября, пока не наступили заморозки. Для начала проведите обработку кустов от болезней и вредителей. Затем пересадите корешки из открытого грунта в горшок с питательным грунтом. Проведите стрижку: нужно укоротить побеги чуть больше, чем наполовину. И занесите цветок в теплое помещение.

Чтобы петуния хорошо перенесла зиму, нужно обеспечить ей десятичасовую подсветку, полив три раза в месяц, температуру воздуха не менее 15 градусов и влажность в районе 80 процентов.

Ближе к весне можно ввести подкормку, повысить температуру воздуха до 18-20 градусов и увеличить количество воды. Это будет верным сигналом того, что пора просыпаться. Петуния быстро начнет набирать зеленую массу и в скором времени зацветет.

Источник: izvmor.ru