Не дарите и не принимайте это в подарок: какие вещи могут испортить карму

Парапсихолог Саона рассказала, какие вещи не стоит ни дарить, ни принимать в дар. Они могут испортить карму. Дарить их - плохая примета.
Вот что не стоит дарить: носовые платки — это к слезам, дарить свечи, полотенца и тапочки — к похоронам, преподносить в подарок зеркала, жемчуг и колюще-режущие предметы — к неприятностям, пустой кошелек - деньги не будут водиться.
Никогда не нужно дарить животных. Считается, что в этом случае они не проживут долго. Подаренные статуэтки птиц — предвещают нехорошие события в жизни.
Сулят расставание или разлуку подаренные посуда, книги, цепочки, носки и желтые цветы. Часы в подарок предвещают крупную ссору.
Обойти все эти приметы можно, сделав маленькую хитрость - подарки нужно попросту «выкупить». То есть, отдать за них символическую плату.
По материалам marieclaire.ru