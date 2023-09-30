Не дарите и не принимайте это в подарок: какие вещи могут испортить карму

Подарок в белой коробке. Фото: Global Look Press

Дарить определенные вещи - плохая примета.

Парапсихолог Саона рассказала, какие вещи не стоит ни дарить, ни принимать в дар. Они могут испортить карму. Дарить их - плохая примета.

Вот что не стоит дарить: носовые платки — это к слезам, дарить свечи, полотенца и тапочки — к похоронам, преподносить в подарок зеркала, жемчуг и колюще-режущие предметы — к неприятностям, пустой кошелек - деньги не будут водиться.

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Никогда не нужно дарить животных. Считается, что в этом случае они не проживут долго. Подаренные статуэтки птиц — предвещают нехорошие события в жизни. 

Сулят расставание или разлуку подаренные посуда, книги, цепочки, носки и желтые цветы. Часы в подарок предвещают крупную ссору.

Обойти все эти приметы можно, сделав маленькую хитрость - подарки нужно попросту «выкупить». То есть, отдать за них символическую плату.

По материалам marieclaire.ru

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