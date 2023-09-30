Не дарите и не принимайте это в подарок: какие вещи могут испортить карму

Парапсихолог Саона рассказала, какие вещи не стоит ни дарить, ни принимать в дар. Они могут испортить карму. Дарить их - плохая примета.

Вот что не стоит дарить: носовые платки — это к слезам, дарить свечи, полотенца и тапочки — к похоронам, преподносить в подарок зеркала, жемчуг и колюще-режущие предметы — к неприятностям, пустой кошелек - деньги не будут водиться.

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